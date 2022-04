Resumo BBB: Retorno de Arthur Aguiar, DR e liderança marcam a noite de quinta-feira (07/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (07/04), um programa cheio de surpresas e clima de tensão após o retorno de Arthur Aguiar para a casa do BBB 22. O dia também foi marcado por muita DR do ator com seus aliados e a nova prova do líder. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Arthur Aguiar volta para a casa do BBB 22 vestido de coelho

Paula André carregando Arthur Aguiar após o seu retorno para a casa. (Foto: Globo)

Às 13h de quinta-feira, Arthur Aguiar retornou para a casa do BBB 22 vestido de coelho e carregando ovos em uma cesta. A volta do ator já havia sido confirmada por Tadeu Schmidt e vários internautas aguardaram ansiosos pela chegada do ex-eliminado. Após todos os participantes serem orientados a ficarem na sala do reality para um dinâmica, Arthur entrou na casa e foi entregando ovos para os os seus colegas de programa, que logo desconfiaram que o responsável por baixo da fantasia seria o falso eliminado. "É o Arthur", comentou Douglas Silva. Pouco tempo depois, o ex-Rebelde revelou sua identidade e emocionou seu amigo Paulo André, que correu para carregá-lo. "Que recomece o jogo! Obrigado, Brasil! Obrigado, meus pontos de luz. Obrigado, equipe! Obrigado, amor! Feliz Páscoa!", agradeceu ele ao ser abraçado por seus aliados.

Arthur tira satisfação com Pedro Scooby após voltar do quarto secreto

Assim que os ânimos se acalmaram na casa, Arthur resolveu ativar seu modo sincerão e começou a desabafar sobre as coisas que viu no quarto secreto. Segundo ele, duas pessoas lhe chatearam: Pedro Scooby e Douglas Silva. "Você, eu entendo o seu jeito, você leva a vida de um jeito mais leve. Isso, para mim, estava bem definido. É um lugar diferente da minha parada com o DG", disse Arthur para Pedro. O brother se justificou afirmando que mesmo com a saída do ator, iria seguir o seu jogo, que era não votar no Gustavo, Paulo André e Douglas Silva. "Não estou falando de jogo, não. Estou falando de sentimento mesmo. A gente só se decepciona com quem a gente gosta e cria expectativa", rebateu Arthur, pontuando que se chateou após o surfista se questionar se ele havia saído do paredão pois dormia muito.

Sobre Douglas Silva, Arthur destacou que após sua eliminação, o amigo verbalizou que estava feliz várias vezes. "Pô, estou feliz'. Um amigo seu, um aliado sai e você fica feliz. Na minha cabeça, não entra", disse o ex-eliminado, pontuando que Douglas estava próximo de Linna e parecia que os dois não tinham mais rivalidade no jogo.

Torta de climão entre os ex-emparedados

Eliezer preocupado com a volta de Arthur AGuiar. (Foto: Gshow)

A famosa torta de climão começou a rolar na casa assim que os brothers ficaram cientes da volta de Arthur Aguiar. O ex-emparedado Eliezer revelou que não sabia o que pensar e que as coisas pareciam óbvias [Arthur seria o favorito do público]. "Estou com muita vergonha. Olha a vergonha que a gente passou ali. Falando que 'a gente ficou', 'agradecendo o Brasil'', disse o designer. Mais tarde, Linna se mostrou preocupada com a volta e passou a se questionar se seu grupo estaria jogando muito errado. "Acho que a gente tem que buscar se fortalecer mesmo agora. Esperar por essa próxima dinâmica", destacou a cantora.

Douglas Silva é o novo líder

A noite de quinta-feira foi marcada pela prova do líder de inteligência, sorte e agilidade. Na dinâmica, os brothers precisavam relacionar todas as personalidades das tintas de cabelo iguais às dos seus cards da bancada. Uma das novidade era a possibilidade de eliminar um dos participantes da prova caso alguém encontrasse um card que lhe garantia esse poder. Gustavo foi o sortudo e eliminou Linn da Quebrada na quinta rodada da atividade. A disputa final ficou entre Elizer, Gustavo e Douglas, mas o ator se mostrou mais sortudo e se consagrou o líder da semana. Veja como ficou a Xepa.

VIP: Douglas Silva, Gustavo, Pedro Scooby e Arthur Aguiar

Xepa: Eliezer, Jessilane, Linn da Quebrada, Paulo André e Natália

Especulação do novo paredão

Linna e Jessilane analisando as possibilidades do novo paredão. (Foto: Gshow)

A liderança de Douglas Silva deixou o grupo de Linna, Eliezer, Natália e Jessilane bastante abalado. Assim que a prova acabou, Linna passou a especular se seria indicada pelo ator ao paredão de domingo e analisou seus votos. "Qualquer uma das configurações entre nós, o PA ou Gustavo, acho que são favoráveis. Independente de quem seja", pontuou ela sobre ir duas aliadas e um confinado do quarto Grunge para a berlinda. Mais tarde, a cantora pontuou que, talvez, ir com Gustavo e Natália fosse mais fácil, pois ambas tinham mais possibilidade de voltar.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)