Douglas Silva vence a disputa e garante a liderança da semana no BBB 22

Douglas Silva é o novo líder do Big Brother Brasil. A prova da semana do BBB 22, desta quinta-feira (7), exigiu dos brothers e sisters inteligência, sorte e agilidade. O apresentador Tadeu Schmidt explicou, ainda no gramado, como seria a dinâmica da semana.

Cada participante teve que escolher quatro cards com tons de coloração, da marca patrocinadora. Feito isso, os brothers e sisters escolheram - um por vez – a numeração do painel, instalado na área externa da casa. Feito isso, um Dummy abriu um número para vê se a imagem é a mesma dos cards que estão na bancada de cada BBB.

Tadeu complementou: "No painel, temos 36 personalidades diferentes de Maxton. Cada uma aparece duas vezes e, além delas, temos três trunfos. Quem achar o poder do hialurônico, elimina um participante da Prova do Líder", disse.

Confira como foram as rodadas

Primeira rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 25 e não acha uma embalagem compatível.

- Gustavo escolhe o número 2 e não acha nada.

- Arthur Aguiar escolhe o número 33 e não acha nada.

- Jessilane escolhe o número 50 e não acha nada.

- Paulo André escolhe o número 31 e não acha nada.

- Natália escolhe o número 2 e acha uma das embalagens que tem. Ela marca 1º ponto.

- Linn da Quebrada escolhe o número 25 e acha uma das embalagens. Ela marca 1º ponto.

- Pedro Scooby escolhe o número 10 e não acha nada.

- Eliezer escolhe o número 37 e não acha nada.

Segunda rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 8. Não acha nada.

- Gustavo escolhe o número 8. Ele marca o 1º ponto.

- Arthur Aguiar escolhe o número 10. Ele marca o 1º ponto.

- Jessilane escolhe o número 31. Ela marca o 1º ponto.

- Paulo André escolhe o número 31. Ele marca o 1º ponto.

- Natália escolhe o número 33. Ela marca o 2º ponto.

- Linn da Quebrada escolhe o número 60. Ela não marca nada.

- Pedro Scooby escolhe o número 71. Ele não marca nada.

- Eliezer escolhe o número 44. Ele não marca nada.

Terceira rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 60. Ele marca o 1º ponto.

- Gustavo escolhe o número 51. Não acha nada.

- Arthur Aguiar escolhe o número 37. Ele marca o seu 2º ponto.

- Jessilane escolhe o número 24. Não acha nada.

- Paulo André escolhe o número 44. Ele marca o 2º ponto.

- Natália escolhe o número 75. Não acha nada.

- Linn da Quebrada escolhe o número 51. Ela marca o 2º ponto.

- Pedro Scooby escolhe o número 24. Ele marca o 1º ponto.

- Eliezer escolhe o número 75. Ele marca o 1º ponto.

Quarta rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 71. Ele marca o 2º ponto.

- Gustavo escolhe o número 41. Não acha nada.

- Arthur Aguiar escolhe o número 6. Não acha nada.

- Jessilane escolhe o número 1. Não acha nada.

- Paulo André escolhe o número 68. Não acha nada.

- Natália escolhe o número 12. Não acha nada.

- Linn da Quebrada escolhe o número 1. Ela marca o 3º ponto.

- Pedro Scooby escolhe o número 41. Ele marca o 2º ponto.

- Eliezer escolhe o número 55. Não acha nada.

Quinta rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 17. Não acha nada.

- Gustavo escolhe o número 11. Ele acha o card e elimina Lina da prova.

- Arthur Aguiar escolhe o número 3. Não acha nada.

- Jessilane escolhe o número 61. Ela marca o 2º ponto.

- Paulo André escolhe o número . Ele marca o 3º ponto.

- Natália escolhe o número 39. Não acha nada.

- Pedro Scooby escolhe o número 69. Não acha nada.

- Eliezer escolhe o número 17. Ele marca o 2º ponto.

Sexta rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 18. Não acha nada.

- Gustavo escolhe o número 39. Ele marca o 2º ponto.

- Arthur Aguiar escolhe o número 69. Ele marca o 3º ponto.

- Jessilane escolhe o número 18. Ela marca o 3º ponto.

Sétima rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 26. Ele marca o 3º ponto.

- Gustavo escolhe o número 6. Ele marca o 3º ponto.

- Arthur Aguiar escolhe o número 13. Não acha nada.

- Jessilane escolhe o número 28. Não acha nada.

- Paulo André escolhe o número 58. Não acha nada.

- Natália escolhe o número 21. Não acha nada.

- Pedro Scooby escolhe o número 55. Não acha nada.

- Eliezer escolhe o número 13. Ele marca o 3º ponto.

Oitava rodada:

- Douglas Silva escolhe o número 58.

Veja como será a dinâmica da semana:

Quinta-feira (07)

Prova do Líder

Sexta-feira (08)

Formação de Paredão