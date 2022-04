Scooby pergunta se Arthur ouviu falarem mal dele no BBB 22 e o ator desconversa: 'Falaram pouco'

Na volta para a casa do BBB 22, Arthur Aguiar conversou com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, no quarto do líder. "Teve alguma conversa que você pegou de importante para você? Funcionou? De repente, viu um monte de conversa e já era coisa que você imaginava", questionou Scooby, que falou mal do vencedor do Paredão Falso.

"É, tipo assim, tem coisa boa, mas, eu achei que pudesse ter mais. Achei que as pessoas falaram pouco", respondeu Arthur.

"Todas as vezes que conversei com a Lina nunca foi falado que o Arthur isso ou aquilo", disse o surfista.

Arthur comentou apenas sobre uma conversa em que Natália disse que o marido de Maíra Cardi teria se transformado durante o jogo. "A Nat foi meio escrota ali sobre a minha transformação e eu fiquei sem entender. Ela ficou: 'Ah, ah'", disse ele. "É, eu queria entender. Senti que foi nesse tom mesmo", concordou Paulo André.