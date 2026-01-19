Pedro vai receber dinheiro após desistir do BBB 26? Saiba os valores e as regras do reality

O participante Pedro, integrante do grupo Pipoca, desistiu do Big Brother Brasil 26, no domingo (18), após um episódio de assédio envolvendo Jordana, ocorrido na despensa da casa.

Em pronunciamento na edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que caso o participante não tivesse optado por deixar o confinamento, a direção do BBB26 teria tomado as medidas necessárias para retirá-lo imediatamente do reality.

VEJA MAIS



Pedro vinha causando confusões e polêmicas desde o início da edição 26 do reality show, incluindo revelar nacionalmente que traiu a esposa grávida e fingir um ataque de ansiedade, fatos que repercutiram de forma negativa.

Apesar disso, surgiu uma dúvida para o público: Ele ainda vai receber o dinheiro pelo tempo de permanência na casa? Saiba a resposta a seguir.

Como funcionam os cachês do BBB?

Os participantes do Big Brother Brasil recebem um cachê pelo período em que permanecem confinados na casa, independentemente do desempenho ou colocação final no jogo. O valor funciona como uma compensação financeira, já que os brothers deixam suas rotinas, trabalhos e compromissos pessoais para se dedicar integralmente ao reality show.

Segundo o jornalista André Romano, do Observatório da Imprensa, a TV Globo pagava cerca de R$ 45 mil mensais aos participantes do grupo Pipoca em 2024, valor que subiu para R$ 50 mil em 2025.

Para a edição atual, no entanto, a emissora teria reduzido o teto para aproximadamente R$ 20 mil mensais. A mudança estaria ligada a uma nova estratégia comercial do programa, que aposta em ações publicitárias dentro da casa.

Pedro leva algo mesmo desistindo?

Pedro não participou de nenhuma publicidade solo durante o BBB26, o que reduz a chance de ele receber ganhos extras. Ainda assim, pode ter recebido o cachê do confinamento, que varia conforme as regras da TV Globo, entre um salário mínimo e R$ 20 mil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)