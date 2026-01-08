Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'BBB': Relembre os participantes de outras edições que entraram no reality pela Casa de Vidro

Na dinâmica, candidatos a entrar no reality são confinados entre as paredes transparentes

Estadão Conteúdo
fonte

‘BBB 26’ estreia em 12 de janeiro (Reprodução)

O Big Brother Brasil 26 começa na segunda-feira, 12, e uma das novidades da temporada é que o público poderá escolher todos participantes do grupo Pipoca a partir de cinco Casas de Vidro, distribuídas em cinco cidades pelo Brasil.

Na dinâmica, candidatos a entrar no reality são confinados entre as paredes transparentes e observados em um lugar público (geralmente, dentro de um shopping).

Apesar de ser a primeira vez que ganha essa dimensão (serão, ao todo, dez participantes selecionados dessa forma), a casa de vidro já é um elemento clássico da história do reality. Treze participantes já entraram na casa após passarem pela experiência, em outras edições.

Relembre a seguir todas as edições do BBB que tiveram casa de vidro e, mais abaixo, veja como vai funcionar na nova temporada.

BBB 9

A dinâmica estreou com uma casa de vidro em um shopping do Rio de Janeiro, que causou comoção no público. Josiane e Emanuel foram escolhidos para o reality. Mais tarde, outra casa de vidro foi instalada, mas no jardim do BBB. André Cowboy e Maíra Cardi competiam entre si - ambos acabaram sendo escolhidos para entrar no programa.

BBB 11

Dois anos mais tarde, a casa de vidro foi novamente montada em um shopping no Rio. Daquela vez, porém, os cinco primeiros eliminados do programa foram confinados, competindo pela possibilidade de retornar ao BBB. Entre Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo, o público escolheu Mauricio, conhecido como Maumau.

BBB 13

Na edição, seis candidatos disputaram por duas vagas no reality. Kamilla e Marcello forma os escolhidos, na casa de vidro que também tinha Bernardo, Kelly, Samara e André Coelho (que, mais tarde, ganharia fama por participar do reality De Férias com o Ex).

BBB 14

Naquele ano, a casa de vidro foi apenas uma brincadeira. Valdirene, personagem de Tatá Werneck na novela Amor à Vida, participou da dinâmica na ficção. Depois, Tatá de fato entrou na casa caracterizada e surpreendeu os brothers e Sisters.

BBB 20

A casa de vidro retornou ao BBB após sete anos. Ivy, Renata, Caon e Daniel disputaram pela oportunidade. Ivy e Daniel foram escolhidos, e tiveram entrada triunfal na casa: eles chegaram trazendo fofocas do lado de fora, o que resultou em um dos momentos mais marcantes da temporada pandêmica.

BBB 22

Repetindo a ideia do BBB 9, uma casa de vidro foi montada dentro da casa mais vigiada do Brasil. Larissa e Gustavo foram pré-selecionados pela produção e puderam interagir com os brothers enquanto estavam confinados. A dupla enfrentou uma votação do público, que decidiu eles poderiam entrar na casa, com 52,77% dos votos.

BBB 23

Dois dos quatro confinados em um shopping no Rio foram escolhidos pelo público para entrar no programa, antes do início da edição. Paula e Gabriel ganharam a oportunidade.

Casa de Vidro no BBB 26

As cinco Casas de Vidro da nova temporada serão distribuídas pelas regiões do Brasil: em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS).

Cada uma terá dois homens e duas mulheres, totalizando 20 candidatos que serão revelados na sexta-feira, 9, ao longo da programação da TV Globo. Todas as casas terão transmissão ao vivo no Globoplay, das 10h às 23h.

Um homem e uma mulher de cada locação serão escolhidos a partir da votação do publico, resultando no grupo Pipoca, com 10 participantes que entrarão na casa do BBB no dia 12. Os escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o Domingão com Huck.

Já os integrantes dos grupos Camarote e Veteranos só terão seus nomes divulgados na segunda, data da estreia do BBB 26. Diferentemente de edições anteriores, os famosos e os ex-participantes que retornam ao reality serão apresentados apenas no primeiro dia do programa.

