BBB 26: Pedro admite ter tentado beijar Jordana

Estadão Conteúdo

Pedro admitiu ter tentado beijar Jordana em um depoimento exibido pela Globo no programa ao vivo do BBB 26 neste domingo, 18. A declaração foi gravada no confessionário logo após o participante apertar o botão de desistência e deixar o reality.

No relato, Pedro afirmou que interpretou de forma equivocada uma situação com a sister e reconheceu que sua atitude não foi correspondida.

"Faz dias que eu queria me segurar para não querer os outros, cobiçar os outros. Com as meninas e com a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E hoje eu cobicei ela, desejei ela", iniciou Pedro.

Em seguida, o ex-BBB relatou o que aconteceu minutos antes de sua ação.

"Achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. Pelo que eu vi foi só coisa da minha cabeça. Falei para a gente ir procurar um babyliss e quando chegou na despensa tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", concluiu.

Entenda o que aconteceu

O episódio que levou à saída do participante ocorreu na despensa da casa. Jordana relatou aos demais confinados que se preparava para o programa ao vivo e precisava de um babyliss para fazer cachos no cabelo. Segundo ela, Pedro abriu a despensa e se ofereceu para ajudar.

Ao deixar o local, a sister afirmou que foi pressionada contra a parede e sentiu a mão do participante em seu pescoço. Jordana contou que ficou sem reação e tentou agir normalmente por não saber como responder à situação naquele momento.

Ela também relatou que, após sair da despensa, se sentiu intimidada ao perceber que Pedro permaneceu na sala, observando-a. Enquanto a sister compartilhava o ocorrido com os colegas de confinamento, o participante ficou diante do botão de desistência antes de decidir deixar o programa.

Durante o programa ao vivo, o aprsentador Tadeu Schmidt afirmou que a equipe do BBB 26 conversou com Jordana após o episódio. Segundo o apresentador, a produção ofereceu acolhimento e deixou a participante à vontade para lidar com a situação da forma que considerasse adequada.

Palavras-chave

TV

BBB 26

Pedro

Jordana

beijo forçado
Cultura
.
