Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

O estado de saúde de Gerardo é considerado estável.

O Liberal
fonte

Favorita ao prêmio, Ana Paula Renault tem pai hospitalizado aos 96 anos (Reprodução)

Gerardo Henrique Machado Renault, ex-deputado federal e pai da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, foi internado em uma unidade hospitalar de Belo Horizonte na última sexta-feira (03). Aos 96 anos, ele deu entrada no hospital após apresentar um quadro de infecção urinária acompanhado de confusão mental, sintoma frequente em pacientes idosos nessas condições.

A assessoria da sister confirmou a hospitalização, detalhando que a causa principal foi uma desidratação decorrente da idade avançada.

VEJA MAIS

image BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas
Jornalista que já passou por cirurgia na coluna afirmou não ter condições físicas de continuar e Milena também apresentou sinais de exaustão extrema

image BBB 26: Ana Paula diz que vai esperar resultado do Anjo para definir indicação em Cowboy
Os brothers disputam a prova pela imunidade na tarde desta sexta

image Ana Paula vence Prova do Líder e assume liderança inédita no BBB 26
Sister superou Alberto Cowboy e Leandro Boneco na final realizada ao vivo

Apesar da internação ter ocorrido de forma urgente, o estado de saúde de Gerardo é considerado estável. Ele permanece sob cuidados médicos e apresenta boas condições gerais de recuperação.

A família, incluindo a irmã de Ana Paula, tem atualizado o público sobre o caso, reforçando que o patriarca está recebendo toda a assistência necessária para o seu restabelecimento.

O episódio ocorre em um momento estratégico para Ana Paula, que desponta como uma das favoritas ao prêmio do reality show. Dentro da casa, a participante já havia expressado preocupação com a saúde do pai em diversos momentos, tornando o período ainda mais delicado para os familiares e atraindo uma rede de apoio por parte dos fãs nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

BBB 26

Ana Paula Renault

BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

O estado de saúde de Gerardo é considerado estável.

06.04.26 9h08

LONGA

Filme paraense 'Teste para Cardíaco' ganha as telas de todo o Brasil na Tela Quente

Pelo segundo ano consecutivo, uma produção 100% paraense da diretor Fernando Segtowick ganha destaque no horário nobre da TV Globo

06.04.26 8h00

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Chaiany é eliminada do BBB 26; confira a porcentagem dos votos

Chaiany começou sua trajetória na Casa de Vidro da região Centro-Oeste do programa

06.04.26 7h57

LONGA

Filme paraense 'Teste para Cardíaco' ganha as telas de todo o Brasil na Tela Quente

Pelo segundo ano consecutivo, uma produção 100% paraense da diretor Fernando Segtowick ganha destaque no horário nobre da TV Globo

06.04.26 8h00

BBB 26

Juliano Floss supera Ana Paula e vence a Prova do Líder do BBB 26

Casa se movimentou com novas dinâmicas após eliminação de Chaiany

06.04.26 8h08

ESPETÁCULO

Obra de Tó Teixeira é celebrada em concerto especial no Theatro da Paz

Show conduzido por Salomão Habib apresenta músicas originais redescobertas após décadas de pesquisa

06.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda