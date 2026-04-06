Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

Gerardo Henrique Machado Renault, ex-deputado federal e pai da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, foi internado em uma unidade hospitalar de Belo Horizonte na última sexta-feira (03). Aos 96 anos, ele deu entrada no hospital após apresentar um quadro de infecção urinária acompanhado de confusão mental, sintoma frequente em pacientes idosos nessas condições.

A assessoria da sister confirmou a hospitalização, detalhando que a causa principal foi uma desidratação decorrente da idade avançada.

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Apesar da internação ter ocorrido de forma urgente, o estado de saúde de Gerardo é considerado estável. Ele permanece sob cuidados médicos e apresenta boas condições gerais de recuperação.

A família, incluindo a irmã de Ana Paula, tem atualizado o público sobre o caso, reforçando que o patriarca está recebendo toda a assistência necessária para o seu restabelecimento.

O episódio ocorre em um momento estratégico para Ana Paula, que desponta como uma das favoritas ao prêmio do reality show. Dentro da casa, a participante já havia expressado preocupação com a saúde do pai em diversos momentos, tornando o período ainda mais delicado para os familiares e atraindo uma rede de apoio por parte dos fãs nas redes sociais.