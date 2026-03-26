Ana Paula vence Prova do Líder e assume liderança inédita no BBB 26
Sister superou Alberto Cowboy e Leandro Boneco na final realizada ao vivo
A participante Ana Paula Renault conquistou a liderança da semana no BBB 26 na noite desta quinta-feira (26). A sister garantiu o posto após vencer a etapa final da Prova do Líder, disputada ao vivo contra Alberto Cowboy e Leandro Boneco.
Essa é a primeira liderança de Ana Paula na edição. Esta semana inicia o “modo turbo” do BBB, fase do programa em que as dinâmicas acontecem de forma mais acelerada.
VEJA MAIS
A dinâmica foi dividida em duas etapas ao longo do dia. Na primeira fase, os participantes enfrentaram uma disputa de agilidade, que definiu os classificados para a final. Já a etapa decisiva, realizada durante o programa ao vivo, foi baseada em sorte.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA