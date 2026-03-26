Henri Castelli será Jesus em 'A Paixão de Cristo'; ator deixou BBB após convulsões

O ator Henri Castelli vai interpretar Jesus Cristo durante encenações de A Paixão de Cristo no interior de São Paulo e de Minas Gerais, anunciou a produtora do espetáculo, o Grupo Discovery, nesta quinta-feira, 26. Henri ainda também é responsável pela direção da peça.

O ator vai passar por três cidades, Lindóia (SP), Socorro (SP) e Monte Sião (MG), entre os dias 28 de março e 3 de abril. O espetáculo terá uma estrutura própria que será levada de cidade em cidade para manter a mesma encenação em todas as sessões.

As apresentações serão gratuitas. Ao todo, o cenário conta com 522 metros quadrados e um elenco de 165 atores.

Henri Castelli chegou a entrar no elenco do BBB 26, mas deixou o reality após duas crises convulsivas em janeiro. À época, ele falou sobre o estado de saúde em entrevista ao Fantástico: "Estou bem. Assustado ainda. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo".