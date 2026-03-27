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BBB 26: Ana Paula diz que vai esperar resultado do Anjo para definir indicação em Cowboy

Os brothers disputam a prova pela imunidade na tarde desta sexta

Estadão Conteúdo
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Ana Paula é a líder da semana no BBB 26 (Reprodução / Globo)

Os telespectadores do BBB 26 estão ansiosos para saber quem Ana Paula Renault vai indicar ao Paredão em sua primeira liderança no programa. O principal rival da sister é Alberto Cowboy, mas, durante a madrugada desta sexta-feira, 27, ela disse que prefere esperar o resultado da Prova do Anjo para definir sua indicação.

Os brothers disputam a prova pela imunidade na tarde desta sexta. Cowboy não pode mais vencer, já que não conseguiu fazer o maior número de pontos do desafio até o momento. O Anjo será autoimune.

Mais cedo, Ana Paula cogitou, além de Cowboy, indicar Jordana e Chaiany, que definiu ter um "jogo muito perigoso". O reality está em Modo Turbo e, por isso, o próximo Paredão será formado ainda na sexta, com eliminação no domingo, 29.

Ainda no domingo, também acontece outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.

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TV/BBB 26/ Ana Paula Renault/INDICAÇÃO/PAREDÃO
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