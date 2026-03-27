BBB 26: Ana Paula diz que vai esperar resultado do Anjo para definir indicação em Cowboy

Os telespectadores do BBB 26 estão ansiosos para saber quem Ana Paula Renault vai indicar ao Paredão em sua primeira liderança no programa. O principal rival da sister é Alberto Cowboy, mas, durante a madrugada desta sexta-feira, 27, ela disse que prefere esperar o resultado da Prova do Anjo para definir sua indicação.

Os brothers disputam a prova pela imunidade na tarde desta sexta. Cowboy não pode mais vencer, já que não conseguiu fazer o maior número de pontos do desafio até o momento. O Anjo será autoimune.

Mais cedo, Ana Paula cogitou, além de Cowboy, indicar Jordana e Chaiany, que definiu ter um "jogo muito perigoso". O reality está em Modo Turbo e, por isso, o próximo Paredão será formado ainda na sexta, com eliminação no domingo, 29.

Ainda no domingo, também acontece outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.