Jogo da discórdia e queridômetro: veja o que rolou no BBB ontem, segunda-feira (24/01)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (24/01), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa ao vivo contou com o primeiro 'Jogo da Discórdia' valendo e especulações sobre quem irá sair na eliminação de hoje, terça-feira (25). Veja o que rolou.

Douglas Silva analisa indicação de Naiara ao paredão

Douglas analisa votação. (Reprodução / Globo)

Durante a manhã de segunda-feira (24), o líder da semana, Douglas Silva, fez uma análise da sua indicação ao paredão, confessando que se indicasse qualquer outra pessoa acabaria se sentindo mal. "É, acho que se eu indicasse qualquer outra pessoa, iria me fazer mais mal do que eu não ter indicado ela, sabe. Por isso que eu até achei estranho falar sobre ter coragem. Não entendi ainda esse teve coragem". Douglas ainda revelou que não conhecia muito bem os integrantes do grupo camarote. "Eu não sabia nem quem era a Jade, tadinha. É outra geração, eu não sabia. É da geração da internet, que não é a minha geração. O próprio Paulinho, eu não conhecia o Paulinho [Paulo André]", finalizou.

Bárbara está torcendo para Naiara Azevedo ser eliminada

Em uma conversa com Linn da Quebrada e Natália, a participante Bárbara revelou que está torcendo pela eliminação de Naiara Azevedo. "Eu não tinha muito tempo pra falar [no raio x], porque eu já tinha falado muito, mas falei bem rapidinho assim: ‘tô feliz que tá tudo normal entre mim e a Naty, mesmo eu tendo votado nela’. E ainda falei: ‘espero, embora eu goste da Nay [Naiara Azevedo] também, eu espero que ela saia porque eu acho que a Naty (Natália) e o Luciano querem mais estar aqui", disse a gaúcha, que completou afirmando que todos mereciam igual, mas Natália e Luciano queriam mais estar no jogo.

Naiara fala sobre querer apertar o botão de desistência

Naiara fala sobre vontade de desistir. (Reprodução / Globo)

Na cozinha da Xepa, Naiara Azevedo e Jade Picon bateram um papo sobre o paredão da semana. "Se o público decidir que tenho que ficar, se eles votarem para eu ficar mesmo eu falando no ao vivo para dar oportunidade para essas duas pessoas... Aí vou ter que encarar como, tipo assim, 'Naiara, se vira e tenta mais um pouco'. É mais um sinal", iniciou a cantora, confessando que estava com muita vontade de apertar o botão de desistência após a formação do paredão. "Eu estava doida para apertar aquele botão. E eu não imaginei isso, mas as pessoas falaram para mim: 'Também senti vontade, diversas vezes, de apertar o botão'. Então, não sou só eu que às vezes tem vontade de só ir para casa. Trouxe um certo equilíbrio saber que não só sou eu. As pessoas não têm coragem de falar, mas eu tenho", completou.

Maria volta a falar do arrependimento de votar em Natália

A participante Maria voltou a falar sobre seu arrependimento de ter votado em Natália no último domingo e o quanto a votação a deixou abalada. "Então, ia me doer de qualquer jeito votar em alguém. Mas votar em alguém que estava comigo zoando na festa o tempo todo, que depositou muita confiança em mim, e que eu realmente, assim, fiquei titubeando, e acabou sendo indicada para o Paredão, me doeu muito. Se eu soubesse da situação, se tivesse conversado com ela sobre o jogo ou algo assim, poderia ter mudado o meu voto. Porque iria doer de qualquer jeito", desabafou a carioca para Lucas. No papo, ela declarou que preferia ouvir que foi votada do que estar no lugar de trair a confiança de alguém. "Esse sentimento, não estou conseguindo lidar. Ontem a gente conversou, expus meu ponto de vista para ela, a gente se entendeu. Sei que perdi a confiança dela, perdi a admiração e uma possível aliada. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Estou mal, estou muito mal", finalizou a cantora.

Luciano envia cobra para Arthur, planta para Jade e coração partido para Naiara no Queridômetro

Participantes vendo o queridômetro. (Reprodução / Globo)

Logo após o almoço de segunda-feira, os brothers foram ver o resultado do Queridômetro na sala, confira:

Luciano deu cobra para Arthur, planta para Jade Picon e coração partido para Naiara Natália, que também está no paredão, deu coração partido para Maria Maria escolheu emojis de vômito para Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby

Laís explica torpedo enviado a Linn da Quebrada

No último domingo (23), Tadeu Schmidt pediu para Linn da Quebrada explicar a origem da sua tatuagem na testa com o pronome "ela" após a cantora ser alvo de torpedos direcionados ao sexo masculino, mesmo ressaltando inúmeras vezes que quer ser chamada pelo feminino. A autora do torpedo foi Laís, que decidiu chamar a voz do hit "Oração" para se explicar. Na conversa, a médica declarou que estava se referindo a uma brincadeira que a artista fez com os colegas de confinamento e explicou que escreveu o texto como se fosse Linn falando, e não direcionando a pergunta a ela.

Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar não foram escolhidos para o pódio

Pódio da final da Linn da Quebrada. (Reprodução / Globo)

A segunda-feira do reality é conhecida pelo famoso 'Jogo da Discórdia', dinâmica que geralmente desencadeia conflitos entre os participantes. Nesta segunda, o jogo trouxe uma reformulação já conhecida dos telespectadores, onde os participantes teriam que montar seu pódio da final. Veja como ficou: