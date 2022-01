BBB 22: Boninho manda indireta para Naiara Azevedo: ‘Entrar para desistir?’

No início da tarde desta segunda-feira (24), Boninho usou as redes sociais para se pronunciar após a polêmica desistência de Naiara Azevedo do BBB 22. Depois da formação do paredão, no último domingo (23), a cantora comentou que iria desistir do reality para “não destruir os sonhos dos pipocas”, mas a situação não pegou bem para ela dentro e fora da casa.

Demonstrando que não está satisfeito com o posicionamento de Naiara, Boninho postou um vídeo de uma corrida em seu Instagram, onde faz uma comparação com o BBB. Na legenda, ele escreveu:

“Esse vídeo fala tudo, entrar no BBB pra desistir? Vai entender!”.

Na publicação, vários internautas apoiaram o diretor e também comentaram que não entendem esse tipo de atitude dos participantes.