Naiara Avezedo fala em pedir para sair do BBB 22 após ser indicada ao primeiro paredão da edição

Naiara Azevedo falou em desistir e deixar a casa do BBB 22 (Big Brother Brasil). A sister, muito emocionada, reuniu os participantes da casa e, logo após ter sido indicada ao primeiro paredão da edição do programa, desabafou sobre a vontade de abandonar a competição.

O tema ganhou o centro das atenções nas redes sociais.

Naiara Avezedo foi indicada pelo líder Douglas ao paredão e puxou Luciano no voto de contra-ataque. O trio do paredão foi fechado com a entrada de Natália, a mais votada pelo restante da casa.

