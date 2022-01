BBB 22: Saiba como funciona o ‘Jogo da Discórdia’ e o horário que vai hoje (24)

O segundo ‘Jogo da Discórdia’, do ‘BBB 22’, vai ser realizado na noite desta segunda-feira (24/01), às 22h25, para colocar ainda mais ‘fogo no parquinho’ dentro do programa, após a formação do paredão entre Naiara Azevedo, do Camarote, e Natália e Luciano, do Pipoca. Saiba que horas vai começar a dinâmica e como funciona o jogo:

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Às segunda-feiras e terças-feiras , o reality show começa às 22h25 .

, o reality show começa . Já às quartas , quintas e sexta-feiras, o programa começa um pouco mais tarde, às 22h40 .

, e o programa começa um pouco mais tarde, . Sábado e domingo o horário é definido a partir da grade oficial da emissora.

Como funciona o ‘Jogo da Discórdia’ do ‘BBB’?

A dinâmica tem como finalidade criar a ‘discórdia’ entre os participantes do programa. O jogo é realizado sempre às segundas-feiras com a intenção de reunir os brothers na sala e junto com os emparedados da semana.

O apresentador é o mediador do ‘Jogo da Discórdia’ e ele deve atiçar o que os confinados pensam uns dos outros. Além de expor aquilo que os mais incomodam.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)