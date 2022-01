'BBB 22' ou 'Midsommar'? Fãs comparam positividade do reality a filme de terror; entenda

Depois de uma formação de paredão que deixou todos os participantes do "Big Brother Brasil 22" tensos, parece que a sugestão de Tiago Abravanel de fazer "um BBB de amor" finalmente está sendo posta e prática. Na tarde desta segunda-feira, 24, alguns participantes se reuniram no quintal para cantar e dançar músicas religiosas. Veja:

Acontece que a sugestão de "um BBB do amor" desagrada bastante muitos fãs do programa, que chegaram a chamar Tiago Abravanel de "inimigo do entretenimento". Mas outros fãs não perderam tempo e logo compararam o momento do "BB 22" com o filme de terror "Midsommar - O Mal Não Espera a Noite".

Filme de Ari Aster, considerado um dos grandes nomes do terror recente, "Midsommar" gira em torno de um culto religioso. Na narrativa, após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani (Florence Pugh) vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã. Assiata ao trailer e entenda a comparação:

Veja os comentários dos fãs do "BBB":