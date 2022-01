BBB 22: Natália se revolta após receber voto de Maria: 'A moral dela está no lixo'

A repercussão da formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 tomou conta da casa durante toda a madrugada de segunda-feira (24). Porém, uma participante em particular foi alvo de críticas da emparedada Natália, que ficou visivelmente abalada após receber um voto de Maria.

Em uma conversa entre Lucas e Jessilane, Natália revelou que botava Maria em um pedestal, mas ainda sim foi votada por ela. "A moral dela está no lixo. É uma pessoa que comigo tem zero moral. Eu colocava a Maria num pedestal. Tem vários artistas aqui nessa casa, eu colocava ela num pedestal", confessou Natália. Mais tarde, Maria chamou a emparedada para conversar e pedir desculpas. "Foi um soco que pegou e saiu destroçando tudo por dentro. Eu poderia estar com sete votos. A questão é que o seu voto, para mim, tá me sangrando por dentro. Tu era uma pessoa que eu me colocaria na frente pra segurar o seu. E hoje eu já sei que não é recíproco”, continuou Natália.

Ainda na madrugada, Natália e Maria conversaram sobre o voto. (Reprodução / Globo)

Após a confissão, Maria revelou que estava se sentindo péssima pelo voto. "Eu te digo olhando no seu olho que estou péssima. Você é uma mulher que eu admiro. Não queria estar botando uma mulher preta nessa situação. Não sei se aguento três meses, estou fragilizada...Peço desculpas mais uma vez. Te dou a liberdade de fazer o que quiser com isso. Me senti burra com a minha decisão", disse Maria.