O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Globo anuncia novidades na próxima edição do Big Brother Brasil; veja quais

O próximo BBB estreará em janeiro de 2026 com diversas mudanças significativas relacionadas às dinâmicas

Victoria Rodrigues
fonte

Participantes do BBB 2025. (Foto: Reprodução/ Rede Globo)

A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira (29) algumas novidades que terão no Big Brother Brasil 2026, apresentado atualmente por Tadeu Schmidt. A próxima edição do reality show estreará em janeiro do próximo ano e contará com diversas mudanças significativas relacionadas às dinâmicas: da casa de vidro, da substituição dos jogadores, da presença de ex-BBBs e da participação do público.

Confira as mudanças no Big Brother Brasil 2026

  • Casa de Vidro

A mais nova edição do programa terá cinco casas de vidro simultâneas com a presença de alguns ex-participantes do reality. Nos anos anteriores, havia apenas uma casa de vidro, mas a emissora realizará dessa vez a instalação dessas estruturas em cada uma das cinco regiões do Brasil, sendo: Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-oeste, a fim de possibilitar a participação e o contato das pessoas com os integrantes.

  • Substituição de jogadores

Além das cinco casas de vidro, o público do BBB 2026 também vai poder substituir, pela primeira vez no programa, um dos participantes do jogo. Para isso, na casa haverá um espaço de confinamento extra, em que um grupo de integrantes passará por diversos desafios e ainda assim terão que convencer as pessoas de que eles merecem ficar na casa mais vigiada do Brasil.

  • Presença de ex-BBBs

No ano que vem, além de famosos e anônimos, um grupo de ex-BBBs também terão a oportunidade de participar do jogo novamente. No elenco do programa, serão convidados aqueles que passaram pela casa e fizeram história no passado.

  • Participação do público

A Rede Globo também definiu que o público terá mais controle sobre as decisões do jogo, principalmente com o Big Fone, no qual os telespectadores possuirão a chance de escolher a mensagem e em qual horário ele vai tocar no BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Big Brother Brasil

BBB 26

novidades

participação

público
BBB
