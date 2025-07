Ex-BBB revela que está com depressão: 'Engulo muita coisa no seco'

A ex-BBB Rízia Cerqueira revelou aos seus seguidores do Instagram que está enfrentando uma batalha contra a depressão e a sensação de invisibilidade no mercado de trabalho depois que saiu do programa. A influenciadora digital participou da edição do Big Brother Brasil 2019 e, desde então, ela diz que não conseguiu muitas oportunidades de emprego porque a indústria de hoje é movimentada apenas por “aparência, disputas e ambições”.

“Luto contra a depressão que tenta me destruir todos os dias, mas uma força maior me ergue e me faz continuar a caminhar… Ninguém dá nada por mim… Mas muito de vocês aqui dão. E um dia eu ainda vou dar muito orgulho para vocês, para os meus amigos e para minha família”, expôs a ex-BBB Rízia Cerqueira.

Mesmo com as dificuldades que encontra diariamente, Rízia contou também que não desiste de conquistar os seus sonhos. “Enfrento batalhas desde sempre em busca dos meus sonhos que vocês nem imaginam, e que nem conto aqui. Porque, como muitos dizem: cada um no seu corre. Até porque 'todo mundo tem uma história triste'. Eu só engulo muita coisa no seco”, explica a influenciadora.

Apoio dos fãs

Rízia Cerqueira ainda agradeceu o apoio de seus fãs e amigos durante o processo da doença. “Mesmo nos meus altos e baixos subterrâneos, vocês estão sempre por aqui acreditando e torcendo por mim. E eu sou extremamente grata por isso. Por mais que eu me sinta só, sem relevância nenhuma, vocês seguem aqui”, finalizou a ex-BBB.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)