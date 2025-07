Ex-BBB promete divulgar nudes caso time brasileiro chegue à final do Mundial de Clubes

A ex-BBB Francine Piaia deu um “empurrãozinho” à torcida de Fluminense e Palmeira no Mundial de Clubes da FIFA. A musa promete liberar de nudes caso um dos times brasileiros cheguem à final do campeonato.

Com biquíni, beleza e ousadia, Francine fez uma promessa audaciosa: liberar nudes e vídeos sensuais de graça. A “comemoração especial”, como diz a influenciadora, só depende de Fluminense e Palmeiras vencerem a partida nesta sexta feira (4).

“Se rolar final com time do Brasil, esquece. Já estou animada para tirar tudo. Já separei a chuteira, porque o resto eu faço questão de tirar peça por peça”, disse ao jornal Metrópoles.

Quem é Francine Piaia?

Francine Piaia participou do Big Brother Brasil 9 e chegou à reta final ao lado de Max e Priscila. Desde que começou a utilizar as plataformas de conteúdo adulto, a gaúcha apostou na grande popularidade que tinha e faturou com os produtos eróticos.

No ano passado, ela teve seu perfil no Instagram banido após a publicação de um link direcionado ao seu perfil de conteúdo adulto. Ela denunciou a rede social por injustiça e preconceito.

“Nunca cobrei. Me acusaram de forma injusta. Existem várias mulheres que postam coisas piores e não acontece nada. Infelizmente, existe muito preconceito com o OnlyFans”, queixou-se.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)