Fora do BBB24, Leidy Elin lembra perfil do Instagram derrubado por fãs de Davi: 'Fanatismo'

Fora do BBB24, Leidy Elin foi bombardeada com várias informações sobre a reação do público com suas atitudes no reality show. No ponto alto de sua participação, a jovem, de 26 anos, jogou as roupas de Davi na piscina do programa, o que gerou incômodo a muita gente.

A ação gerou revolta nos fãs do baiano, que se juntaram para derrubar o perfil do Instagram da trancista. E conseguiram! A conta dela ficou 53 horas inativa. Através de uma entrevista ao EXTRA, Leidy relembrou o momento em que soube do que havia acontecido com sua rede social. "Uma loucura. O pau quebra lá dentro e depois todo mundo conversa, brinca. As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo", contou.

Leidy Elin reconhece o erro ao ter jogado as roupas de Davi na piscina do BBB 24, mas não se arrepende das discussões que teve com o baiano dentro do jogo.