Fora do BBB 24, Leidy Elin reúne família no Rio de Janeiro na Páscoa

Eliminada há quase uma semana do BBB 24, com 88,33% dos votos, Leidy Elin finalmente reencontrou a família. A trancista reuniu a mãe, irmãos, tios, primos e amigos no domingo de Páscoa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e onde ela nasceu, foi criada e mora.

A ex-BBB se reuniu com a família no domingo de Páscoa (Foto: Instagram @leidyelin)

Leidy postou nas redes sociais alguns registros do reencontro com os familiares no quintal da casa de uma tia. "Foi tudo lindo reencontrar vocês", escreveu a agora ex-BBB na legenda da publicação.