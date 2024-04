Sincerão do BBB 24 pede de participantes escolham pessoas para defender e criticar

Se o último Sincerão no BBB 24 rendeu gritos, acusações e quase agressão física, a dinâmica desta segunda-feira (1º) foi marcada por um clima mais tranquilo, ou nem tanto. Os participantes precisaram escolher uma pessoa para defender e outra para criticar entre os colegas de confinamento.

As três Emparedadas - Alane, Beatriz e Pitel - e a Líder Giovanna participaram da dinâmica. Mas, de acordo com a regra do quadro, elas não podiam repetir nomes.

No fim, um brother foi sorteado para participar da dinâmica. Buda foi quem teva essa oportinidade.

A primeira a participar foi a paraense Alane, que escolheu Beatriz para defender e Pitel para criticar.

"Ela deu a entender de que ela usa de artifícios do jogo e tenta caçar argumentos nas pessoas para poder falar coisas. Enfim, inventar situações na minha opinião. Eu sou uma pessoa que erro bastante com vacilômetro, e eu assumo isso, mas, quando vejo a Pitel falando de mim no Sincerão, ela usa palavras como 'ela segue escondendo um copo', 'ela segue errando' e dizendo que eu vivo falando que foi sem querer. A Pitel não está próxima de mim o tempo todo para saber o que eu falo ou não dos meus erros", diz a paraense sobre a assistente social.

Já Bia, defendeu Alane e criticou Giovanna.

"Você me colocou no Paredão duas vezes seguidas. Você sabe como eu fico muito mal com Paredão, tremo tudo. Sei que você fez para me desestabilizar, mas você não vai conseguir. Segundo ponto, a gente discutiu e não foi resolvido. Eu não quero resolver nada com você. Para mim, você é uma planta que o Gnomo rega, porque tudo o que você fala são coisas que as pessoas falam e você sai falando. Você não tira conclusão própria. Falou do meu jeito", afirma a vendedora sobre a Líder.

Pitel tomou a defesa de Buda e criticou Davi.

"Para mim, ele se mostrou hoje contraditório. Durante uma conversa que a gente teve na piscina, um dos grandes posicionamentos dele falar na casa é o quanto ele se posiciona e o quanto ele não guarda nada para falar nos Sincerões. Numa conversa três dias atrás com a Fernanda, ele disse admitiu que estava guardando a informação para usar contra ela no Sincerão, se mostrando extremamente contraditório", pontuou a emparedada sobre o baiano.

Giovanna defender MC Bin Laden e criticou Beatriz.

"Eu nunca tive nada contra você, particularmente ou pessoalmente. Acho que o que você faz do seu trabalho, o que você faz aqui, é uma coisa que é sua e eu não tenho nada contra isso e nunca tive. A partir do momento que eu não vou procurar uma briga ou vou procurar uma câmera, fazer de tudo para chamar atenção e talvez por isso você me enxergue como planta. Eu realmente não me incomodo se você me acha uma planta porque eu sei do meu jogo e sei o quanto movimentei para isso. Acho que você quer tomar um pouco de espaço de outras pessoas por você ser assim. (...) Eu acho isso errado e não consigo compactuar com isso", finalizou a Líder sobre a vendedora.

Buda defendeu Pitel e optou por criticar Alane.