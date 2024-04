O que rolou no BBB 24 na madrugada desta terça-feira (02/04)? Sincerão, tensão e reconciliação

Na reta final do BBB 24, as emoções continuam à flor da pele e os brothers ainda têm muita roupa sujar para lavar. O "Sincerão" na noite de segunda-feira (1º) rendeu lavação de roupa suja entre as emparedadas Alane, Beatriz e Pitel, e a Líder Giovanna. A dinâmica, que consistia em defender e criticar os colegas, rendeu durante a madrugada. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Tensão no ar

Após a dinâmica, Beatriz não poupou críticas à Giovanna e Pitel. A sister acusou Pitel de "fugir do embate" ao falar de Davi e criticou a Líder por suas atitudes durante o programa ao vivo. "Para mim, correu do embate, porque é o que a gente fala, foi conversar com o Davi, jogou o verde para colher o maduro. Foi caçar um caroço no angu que desviou a rota. Para mim, correu do embate", afirma ela.

"Fala que não incomoda, mas está criticando. 'Ah, porque você fica perto do palco'. Não, Giovanna, sonha que o cantor vai chegar, o show vai começar e eu vou ficar assim quietinha porque você acha que eu quero tudo para mim. Vai te lascar!", disparou Beatriz.

Líder atenta

No Quarto do Líder, Giovanna usa a Central do Líder e ouve um papo entre brothers do Quarto Fada. A nutricionista ouve Davi falando sobre uma sister, seguido por comentários de Beatriz. "Davi, sabe o que eu vejo? Ela viu que ela errou, do que ela falou de mim e da Alane, e ela fugiu do embate. Ela está tão caçando coisas que ela tentou tirar uma coisa nada a ver da sua conversa com ela. 'Eu errei com a Bia e com a Alane, não está legal, então eu vou dar uma de João Sem Braço. Eu vou fingir que estou invisível nessa parte e vou contar uma coisa do Davi'", diz a Bia.

Após o fim do papo, Giovanna comenta: "Nada a ver. Essa Beatriz não entende nada, meu irmão", afirma a Líder.

Reconciliação inesperada

Em um momento de reconciliação, Isabelle e Lucas Henrique conversaram sobre o distanciamento que os dois tiveram ao longo da temporada. A manauara declarou sua admiração pelo carioca e lamentou o afastamento. "Uma das relações que mais cortou meu coração de eu ter me afastado foi a sua. Porque conversar com você me reconecta ao meu povo, a toda essa ancestralidade que você também traz. Então, isso me deixava muito mais forte aqui dentro", disse Isabelle.

Lucas Henrique também se emocionou com a conversa e desejou sucesso à sister: "Muita luz na sua caminhada, sucesso, paz. Quero que você conquiste o mundo, realize seus sonhos. E eu vou estar lá te aplaudindo, com certeza, independente do que aconteça aqui".

Após a conversa, Isabelle ficou sozinha na área externa e começou a chorar. A sister se arrependeu de suas atitudes e pediu perdão à sua mãe. "Como posso ter sido imatura? Me perdoa, mãe", disse a manauara.