BBB 24: Confira o ranking de participantes com maior rejeição do público

O Top 10 do BBB 24 já está formado depois do último paredão quádruplo da terça-feira (26), com Davi, Matteus, MC Bin Laden e Leidy Elin. Ao todo, 14 participantes já foram eliminados da casa, mais Wanessa Camargo que foi expulsa e Vanessa Lopes que desistiu.

Entre os paredões, alguns dos eliminados entraram entre os que tiveram maior rejeição na história do programa, além de, claro, os menos votados pelo público. Até o momento, Leidy Elin é a participante com mais rejeição, tendo 88,33% de votos, seguida de Raquele, que recebeu 87,14% dos votos.

Agora, Leidy ocupa a 10° posição na lista de eliminados com a maior rejeição da história do programa. O paraense Marcus Vinicius também integra a lista, ficando logo atrás de Raquele.

Nos primeiros paredões, o voto era para quem devesse continuar na casa. Posteriormente, os votos mudaram para a saída da competição. Nesse caso, o participante que recebeu menos votos e deixou a competição foi Luigi, com apenas 7,29% dos votos, seguido por Pizane e Maycon.

Veja a rejeição dos eliminados do BBB 24

Leidy Elin - 88,33%

Raquele - 87,14%

Marcus Vinicius - 84,86%

Yasmin Brunet- 80,76%

Rodriguinho - 78,23%

Michel - 70,33%

Juninho 60,35%

Deniziane - 52,02%

Participantes que receberam menos votos para ficar na casa

Luigi - 7,29%

Pizane - 8,35%

Maycon - 8,46%

Vinicius Rodrigues - 9,92%

Nizam - 17,14%

Thalyta - 22,71%

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)