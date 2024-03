Gil do Vigor sobre Matteus do BBB24: 'Se ele quiser me amar, eu aceito'

Após fazer sucesso na edição de 2021 do BBB, Gil do Vigor mostra que não apenas está de olho na atual temporada do programa, como, também, continua sendo fã do formato. De volta às instalações do reality para participar do quadro “Vamos Invadir Sua Casa”, de Marcos Veras, o ex-brother não escondeu o frio na barriga.

“Eu nem dormi direito essa noite, pensando. Eu sou apaixonado por todos os participantes, apaixonado pela dinâmica, apaixonado pela casa e, assim, estou muito nervoso só de pensar em passar, ver, sentir o clima gostoso”, revelou ao Gshow.

“Quase que eu choro. Eu vi o povo, entrei na casa. Eu sou apaixonado pelo Big Brother. A casa é o mesmo clima! O BBB é único”. Falando no elenco, um brother em particular mexe bastante com a cabeça do estudante de PhD em Economia: o gaúcho Matteus.

Já tendo revelado que nutre uma “paixonite” pelo alegretense, Gil aproveitou para se declarar ao jovem de 26 anos. “Eu fico todo doce quando eu falo do Matteus, ele é lindo! Se ele quiser me amar, eu aceito!”, diz, aos risos.

Contando que seria amigo de todos na edição por conta de seu jeito descontraído de ser, o ex-BBB entrega que não guardou rancor nem de seus rivais do BBB21 e que mantém contato com eles ainda.