O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quinta-feira (28/03)? Relacionamentos e estratégias

A última Festa do Líder do BBB 24 foi marcada por conversas sobre a vida amorosa dos participantes (dentro e fora da casa) e, claro, muitas trocas sobre estratégia e rivalidade. Giovanna escolheu o tema "Fitness Vintage" e todos os confinados receberam figurinos em cores vibrantes para festejar com a nutricionista. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

A novela de Isabelle e Matteus

Ao longo da madrugada, Isabelle conversou com Alane e Beatriz sobre a aproximação com Matteus e respondeu se ficaria com o brother no confinamento. "Tem coisas que não precisam ser faladas para serem percebidas. É uma química", diz Alane, apontando como a sister fica ao tocar no assunto. Isabelle se justifica dizendo que está tentando entender a situação.

"Seu olhar fala, Isabelle", afirma a vendedora. "Mas vamos entender você, ele balança você? Dá uma disparadinha no coração? Dá um negócio?", questiona Beatriz. "Talvez para ti seja delicado responder aqui, sei lá, câmera e tudo mais, mas mexe contigo? Tu ficaria com ele?", quetiona. "Se eu ficaria com ele? Não, gente, não sei. [...] Eu gosto de dançar com ele, de brincar com ele", responde a manauara. Alane reforça que Isabelle sorri ao falar do brother e ela diz: "Eu gosto dele. Eu gostei de conhecer ele como pessoa, ele é legal".

"Não deixa o coração abafado, bota para fora o coração. Ora a Deus, deixa o coração falar", aconselha Beatriz. Isabelle ressalta que o programa já está na reta final, mas Alane dispara: "Em um dia acontece muita coisa nesse programa". Após alguns instantes em silêncio, Isabelle diz: "Por que vocês estão nessa fanfic, gente? Vocês estão carentes".

Buda fala sobre casamento

Em desabafo com Giovanna, Lucas Henrique comenta que não sabe como será a vida após o reality. Ele explica para a mineira que sua vida financeira foi acordada com a esposa, Camila Moura, e o pedido que fez para ela.

"Depois disso, acabou. Lá fora é outra parada. Quero muito que todo mundo realize seus sonhos, objetivos", começa. "Estava falando com a Pitel ali, estava muito preocupado hoje, fiquei mais para baixo, fiquei muito preocupado sobre com tá lá fora, sabe? O fato de eu ter sido exonerado do meu concurso público não me dá outra chance a não ser trabalhar muito", explica o professor.

"Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso de trabalho urgente porque o dinheiro que eu tinha era até março. Abril, era tipo assim: 'Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25, guarda para usar em abril para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer'. A gente não tem noção, Giovanna. 'Ah, isso aqui muda vidas', mas eu pergunto: Como é que vai mudar vida se eu não fizer nada? Se eu não tiver nada. Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, isso demanda tempo", completa.

Gnomos de olho no Paredão

Pitel e Lucas Henrique conversaram sobre a organização dos brothers do Quarto Gnomo para a próxima Formação do Paredão. A alagoana afirma que gostaria de mandar Isabelle, Alane ou Beatriz para a berlinda, porém se estiver emparedada prefere ir com Matteus ou a manauara.

"Sabe uma coisa que a gente tem que fazer amanhã? A gente tem que fazer reunião no Gnomo antes da Prova do Líder. Porque, tipo assim, para a gente entender quem cada um bota no Paredão se caso pegar a liderança, a gente já deixar meio que alinhado o que a gente vai fazer", avisa Buda.

"Para ser coerente comigo deveria ser Alane, Isabelle e Bia porque Davi e Matteus acabaram de voltar, mas se eu estiver no Paredão eu quero ir com Matteus, por causa do atrito, ou com Isabelle", afirma Pitel. "Se eu pegar a liderança acho que coloco Matteus", completa Lucas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)