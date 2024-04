Davi ganha homenagem em telão da Times Square; confira o vídeo

Nesta segunda-feira (22/04), Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, foi homenageado com um vídeo exibido nos telões da Times Square, famoso ponto turístico de Nova York, nos Estados Unidos. As imagens relembraram momentos marcantes da sua participação no reality show, incluindo a cena em que ele recebe a notícia da sua vitória.

Veja o momento:

A homenagem viralizou nas redes sociais, se tornando um dos assuntos mais comentados desta manhã. Davi conquistou 60,52% dos votos na final do BBB 24, tornando-se o mais jovem a vencer o jogo, aos 21 anos. Além dele, outros ex-participantes do BBB 24, como Fernanda Bande e o casal Matteus e Isabelle, também foram homenageados nos telões da Times Square.

Esses telões são conhecidos por destacar celebridades, influenciadores, filmes, músicas e marcas. Os fãs costumam juntar dinheiro para prestar homenagens aos seus artistas e famosos favoritos, utilizando principalmente as telas do TSX Broadway.

Como fazer uma homenagem na Times Square? Quanto custa?

Para a homenagem, os fãs baixam o aplicativo TSX, selecionam o vídeo desejado, carregá-lo na plataforma, escolher o horário de exibição e efetuar o pagamento, que tem um custo inicial de aproximadamente US$ 40, cerca de R$ 207.