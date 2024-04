Davi manda recado para Mani: ‘Só depende de você. Vem, meu amor’

O campeão do BBB 24 Davi mandou um recado para Mani Reggo, com quem teve um relacionamento por pelo menos um ano e meio. Após o desabafo de Mani nas redes sociais, no qual ela agradeceu o carinho dos seguidores e disse que ficou sabendo das mudanças de status na relação através de entrevistas cedidas por Davi ao deixar o confinamento, o BBB publicou uma foto dos dois com uma mensagem para a empreendedora.

“Mani, meu “LuLu”, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando. 💔”, disse.

Davi tem perdido seguidores desde que saiu da casa do Big Brother Brasil por causa da polêmica envolvendo o relacionamento com Mani. Por outro lado, a empreendedora ganhou dois milhões de seguidores entre sexta e sábado.

Neste sábado (20.04), o vencedor do BBB 24 também abriu uma transmissão ao vivo no Instagram e afirmou que quer reencontrar Mani. “Eu tô super disposto a conversar com minha namorada. Que eu considero ela como minha namorada. Ela é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa linda, maravilhosa, gente fina”, disse.

Davi alegou ainda que está “muito ocupado” com os compromissos com a Globo após deixar o programa. “Eu não tô dizendo que eu sou perfeito, não. Eu erro mesmo, eu sou ser humano. Eu quero que vocês vejam que eu não sou uma pessoa ruim não”, disse.

“Eu tô disposto a conversar com você para a gente só acertar uns pontos e continuar, como sempre a gente continuou. Só eu e você e mais ninguém. Te amo, Mani”, acrescentou.