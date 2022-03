Choro, volta dos eliminados e novo paredão: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (17/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (17/03), um dia cheio de tensões e choro após a briga durante a madrugada de festa da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado pela volta do eliminados, que indicaram um confinado ao paredão, e resultado da prova do líder. Veja o que aconteceu:

VEJA MAIS

Manhã pós briga tem choro e desabafos

Natália se explicando após a confusão entre Lina e Jessilane. (Foto: Globo)

A manhã da quinta-feira dos brothers foi marcada por muito choro e pedido de desculpas entre as Comadres, grupo formado por Jessilane, Natália e Lina. Na noite anterior, as amigas protagonizaram a maior briga da edição 22ª do reality, com Natália saindo de si e arremessando objetos, dando chutes e, sem querer, um tapa na professora de biologia, o que fez os internautas pedirem sua expulsão. Na área externa da casa, as sisters desabafaram sobre o ocorrido e falaram sobre suas outras desavenças. "Quando aconteceu isso ontem e você trouxe mais uma vez esse lugar de que quando estamos juntas você não consegue entrar na conversa, enfim, todas essas coisas, fico sentindo como se mais uma vez eu tivesse atrapalhando essa relação de vocês duas", afirmou a cantora para a designer de unhas. Em defesa, a mineira pediu perdão para Lina e reforçou que se sente excluída nas conversas do grupo, mas que relevava por gostar muito das duas. Jessilane, por sua vez, entrou na conversa e deu seu ponto de vista. "Independente do que você falou ontem, do que aconteceu, a única coisa que me chateou foi justamente o fato de que você ficou chateada.. Aí chegou na festa e você foi conversar com outra pessoa" [lembrando o fato de Natália ter desabafado com Eslovênia]. "Não fui conversar com ela. A Eslô veio até mim falando: 'Não fica assim, elas gostam muito de você'. E eu disse: 'Também gosto muito delas, mas a questão é que preciso primeiro ficar bem comigo, para depois conseguir chegar nelas, expor o que estou sentindo e conversar com elas'. Foram as minhas palavras", rebateu Nat.

Lina relembrou a polêmica das roupas na privada e afirmou que encontrou um dos seus tops no vaso. Natália afirmou que ficou sabendo do ocorrido, mas que não sabia se tinha jogado ou não as roupas ali, mas mesmo assim pediu desculpas. Lina aceitou e afirmou que também não sabia se a designer de unhas havia jogado o top ou se ele prendeu em sua roupas e acabou caindo lá. Em outra parte do papo, Jessilane voltou a ressaltar que a única coisa que traz conflito na amizade das duas é o fato de Natália não conseguir ouvi-la. Ela explicou detalhadamente como se sente e afirmou que, com a Lina, a conversa flui naturalmente, pois a cantora escuta suas histórias e depois conta as delas, já com Natália, a mineira interrompe as suas falas e começa a contar algo por cima.

Laís teme ser indicado ao paredão por Douglas Silva e Arthur Aguiar

A chegada do final de semana traz muitas estratégias de votos e especulações sobre o paredão que se formará no domingo. Em conversa no quarto Lollipop, Laís confessou que teme ir direto para o paredão por Arthur Aguiar ou Douglas Silva. "Meu psicológico está preparado já. E para sair também. Porque se eu for, eu saio. Se o Eli for, ele sai. E se a Eslô for, ela sai. Isso já é certo. Não está tendo surpresa com os eliminados, mas tudo bem", avaliou. No papo com Eliezer e Eslovênia, o trio tentou analisar os motivos da saída dos seus aliados do quarto e se os eliminados estariam em um cancelamento coletivo fora da casa. "É por causa do indivíduo ou é um grupo mesmo?", perguntou a miss. A médica respondeu: "Acho que juntou pessoas que são muito amorosas e melosas. Todo mundo ficou muito amigo, se uniu muito e o povo não queria ver isso". "Então, fico pensando se são as pessoas mesmo. Se foi coincidência todas as pessoas terem algum problema e sair do quarto. Ou será que alguma coisa da galera tem a ver de todo mundo junto?", analisou Eslovênia.

Eliminados retornam ao programa e tiram Naiara Azevedo da dinâmica

Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara na dinâmica dos eliminados. (Foto: Globo)

A grande dinâmica envolvendo os eliminados foi revelada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de quinta-feira. No ar, ele explicou que o primeiro emparedado da semana seria escolhido pelos ex-jogadores Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni. Logo de cara, os ex-brothers precisaram escolher o líder dos eliminados e Rodrigo foi eleito pela grande maioria, porém, Naiara confessou no ao vivo que não concordava com a decisão, mas se a grande maioria votou isso, estava tudo bem. Tadeu explicou que iria iniciar uma votação para eliminar um dos ex-bbbs da dinâmica e Naiara Azevedo recebeu 6 votos, tirando de Vinicius, que votou em Larissa e o seu próprio.

Nas justificativas, uma briga generalizada iniciou entre os brothers, com a cantora rebatendo todas as acusações. Brunna Gonçalves se explicou afirmando que assistiu um vídeo que a artista teria lhe chamado de bruxa. Bárbara argumentou que ainda tem ranço de todos e Jade Picon se justificou afirmando que Naiara pediu um camarim só para ela durante a preparação do programa.

Entenda a dinâmica da semana

A dinâmica da semana vai deixar a casa do BBB 22 com muito fogo no parquinho. Ainda ontem, os ex-eliminados indicaram um dos participantes ao paredão. Já no domingo, o anjo irá imunizar uma pessoa, o líder indicará outra, que terá direito a dar um contragolpe em alguém. A votação vai ser metade aberta e outra metade no confessionário e os emparedados, com exceção da indicação do líder, terão direito a prova bate-volta.

Arthur Aguiar e Lucas vencem a prova do Líder e Gustavo é indicado ao paredão

Arthur Aguiar recebendo o colar do líder. (Foto: Globo)

Depois de duas rodadas para saber o grande vencedor da disputa da prova do líder da semana, Arthur Aguiar e Lucas se saíram melhor e venceram a dinâmica entre Eliezer e Pedro Scooby. Em consenso, o líder ficou com Arthur Aguiar e Lucas levou R$ 10 mil para a casa. Já na dinâmica entre os eliminados, quase em consenso, Gustavo foi o escolhido para ir para o paredão após não se sair bem na prova, a disputa estava entre Gustavo, Natália, Eslovênia e Linn da Quebrada. O único que não votou no curitibano foi Luciano, que optou por votar na Eslovênia.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)