Arthur e Lucas vencem Prova do Líder; Arthur fica com liderança e Lucas com R$ 10 mil

A Prova do Líder do BBB 22 desta quinta-feira (17) foi em dupla e exigiu a união de habilidade e agilidade dos participantes. Desta vez, ninguém foi vetado no jogo do Big Brother Brasil. Arthur e Lucas se deram melhor na disputa, mas a 9ª coroa ficou com Arthur. A consequência do dia foi escolhida pelos oito ex-participantes do reality: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius. Seis deles esolheram o Gustavo para ir direto ao paredão.

A dinâmica da prova foi explicada pelo apresentador Tadeu Schmidt. O game de hoje foi dividido em duas etapas. Os brothers e sisters tiveram que encher uma garrafa de vidro, com bolinhas de três cores: preta, branca e vermelha. O participante "um" tinha que pegar bolas usando um cone e repassar ao jogador "dois", que subia uma estrutura para despejá-las em uma garrafa no tempo estipulado pela produção. Cada bola tinha uma pontuação. Pelo placar, Arthur e Lucas avançaram para a final. A pontuação da primeira rodada ficou assim:

Equipe 1 - Arthur e Lucas - 36 pontos;

Equipe 2 - Lais e Douglas Silva – 26 pontos;

Equipe 3 – Natália e Gustavo – 20 pontos.

Já na segunda rodada, quem levou a melhor na disputa foram: Eliezer e Scooby. O placar o ficou assim:

Equipe 1 - Eliezer e Scooby - 28 pontos;

Equipe 2 - Paulo André e Jessilane - 24 pontos;

Equipe 3 - Eslovenia e Linn - 14 pontos.

Rodada final:

Eliezer e Scooby - 20 pontos;

Arthur e Lucas - 26 pontos.

Confira os votos dos ex-participantes:

Rodrigo votou no Gustavo;

Larissa votou no Gustavo;

Bruna votou no Gustavo;

Luciano votou na Eslovênia;

Bárbara votou no Gustavo;

Jade votou no Gustavo;

Vinícius votou no Gustavo.

Veja como vai ser a dinâmica da semana:

Quinta-feira (17/03):

Prova do Líder;

Todos jogaram em dupla e a dupla vencedora decidiu, em consenso, quem foi o novo Líder e quem ganhou 10 mil reais

Primeiro emparedado da semana foi escolhido, pelos integrantes eliminados.

Sábado (19/03):

Prova do Anjo

Domingo (20/03):