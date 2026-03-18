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Cantora que formou dupla sertaneja com Alberto Cowboy abre o jogo sobre brother

Com o passar dos anos, os dois decidiram seguir caminhos diferentes na vida

Victoria Rodrigues
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Apesar do fim da dupla sertaneja, Cleo e Cowboy ainda mantêm uma amizade especial. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conhecido por ser um dos vilões do Big Brother Brasil 7, o empresário Alberto Cowboy retornou novamente este ano à casa mais vigiada do Brasil para concorrer pelo prêmio de R$ 5,44 milhões. Mas o que muitos não sabem é que o participante já tentou engatar uma carreira musical no mundo real com a cantora Cleo Araujo após sair do reality em 2007, mas, com o passar do tempo, os dois resolveram seguir rumos diferentes.

“Nos conhecemos através de uma amiga em comum. Começamos a conversar, tivemos umas resenhas aqui na minha casa, começamos a cantar, a trocar ideia e ficamos amigos. Tivemos vontade de criar um trabalho juntos”, disse a cantora Cleo Araujo em entrevista ao jornal O Globo.

Ao longo da entrevista, a artista ainda destacou que o cachê que eles recebiam era pequeno, mas eles estavam felizes com a carreira na época. “O cachê era muito baixo, mas estávamos empolgados e focados. Ele é carismático, ele cativa. E tinha presença, foi excelente. E, quando você trabalha com uma pessoa que você conhece, você tem prazer em fazer aquilo, e o resultado sempre vem positivo", ressaltou a cantora.

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"Cada um seguiu o seu caminho"

Enquanto estava ativa, a dupla sertaneja chegou a realizar diversos shows em Belo Horizonte (MG). “Fizemos fotos, gravamos algumas músicas, tínhamos todo o material como Cleo & Cowboy. Fizemos alguns shows e já tínhamos uns três ou quatro marcados. Mas aí veio a pandemia, e (…) aí pronto, cada um seguiu o seu caminho. Mas nos falamos sempre”, disse Cleo, que ainda segue carreira musical até hoje.

Ao ser questionada sobre o que acha de Alberto Cowboy novamente no BBB 26, a cantora disse que espera que ele não perca a essência durante o jogo. “Tomara que ele ganhe, porque é um cara que merece. Tem um coração muito grande. Só tenho coisas boas para falar dele. Claro que no BBB ele vai ser um jogador, né? Mas sem perder a essência dele, que é uma pessoa espetacular", finalizou Cleo ao jornal O Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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