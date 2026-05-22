Mateus Solano troca mansão de 667 m² por apartamento; veja imagens do novo lar do ator
Em uma postagem no Instagram, Solano mostrou alguns detalhes de seu novo lar, como uma estante cheia de livros
Mateus Solano mostrou que abandonou a vida em uma mansão de 667 m² e passou a viver em um apartamento menor. Agora morando sozinho, o ator saiu de sua casa antiga após o divórcio de Paula Braun.
Em uma postagem no Instagram, Solano mostrou alguns detalhes de seu novo lar, como uma estante cheia de livros. O vídeo apresenta parte da nova residência.
Com uma sala de estar ampla, mesa de jantar e sacada, a nova casa do artista está localizada na Barra da Tijuca, segundo o jornal Extra.
Anteriormente, o artista vivia com a esposa e seus dois filhos no alto do bairro do Joá. Atualmente, a casa está à venda por cerca de R$ 7,9 milhões.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA