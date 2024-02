BBB24: Deniziane comenta sobre combinação de votos durante almoço do Anjo

Durante o almoço do Anjo, Deniziane, comentou sobre a formação do paredão com Beatriz, Alane e Matteus. Na conversa, a sister menciona combinação de votos e especula qual seria a indicação da casa.

VEJA MAIS:

“Qualquer chance de empate, a Fernanda vai na gente, entendeu? Então, se a gente fosse agir na razão, a gente uniria voto. Mas eu não quero votar no Davi, não quero votar nele agora", afirma Deniziane.

A participante concorda com a possibilidade de voto de Beatriz, que declarou pensar em Giovanna. Segundo ela, Giovanna não contribui para a movimentação do jogo. No diálogo, Deniziane afirma que "votaria na Giovanna também, porque ela não movimenta muito".

A participante de Belém do Pará, Alane Dias, opinou sobre a possibilidade. "Pra mim, ela nem tá na casa. Igual o Juninho antes dessa confusão, ele nem tava na casa. Toda vez que vejo ela falando alguma coisa ou é de lá de fora ou é alguma coisa que não acrescenta nada no jogo. Eu fico muito em dúvida entre ela e Juninho", comenta.