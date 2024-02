BBB 24: Paraense Marcus acerta novamente a dinâmica do Paredão da semana

O paraense Marcus Vinicius acertou mais uma vez como vai funcionar parte da dinâmica para a formação do paredão do Big Brother Brasil 24, que acontece neste domingo (4). Nas redes sociais internautas estão chamando Marcus de "terror do Boninho", em referência ao diretor do reality.

O que aconteceu

Durante uma conversa com Isabelle e Leidy, o paraense falou sobre a chance do Big Fone tocar antes da formação do Paredão.

"Ele (Big Fone) pode tocar, na formação (do Paredão). Eu chuto que vai dividir os quartos. Pegar a urna, os primeiros nove vão para o quarto Fada. Só pode votar em quem tá no quarto Gnomo", disse Marcus.

Na semana passada, Marcus também apontou a hora que o Big Fone poderia tocar, e avisou Davi. Na dinâmica desta semana, o Big Fone tocará, pedindo para o brother que o atender dividir a casa em dois grupos. Na hora do Paredão, os grupos deverão votar entre si e nos brothers do outro grupo.