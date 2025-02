BBB 25 de hoje (12) terá dinâmica inédita que pode levar participante para ‘fora’ do jogo; entenda

A noite desta quarta-feira (12/02) no BBB 25 promete grandes reviravoltas e movimentações estratégicas no jogo. Duas dinâmicas inéditas serão realizadas ao vivo, podendo impactar diretamente os rumos da competição. A primeira novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, na última terça-feira (11/02), antes da Eliminação: o Líder da semana, João Gabriel, terá o poder de barrar um participante da Festa desta noite. O escolhido ficará isolado em um quarto e não terá acesso ao evento, movimentação que pode gerar tensão entre os confinados.

Além disso, conforme antecipado pelo Gshow, o programa contará com uma nova dinâmica inspirada no jogo ‘resta um’. Durante a atividade, os participantes se salvarão um a um, até que apenas um permaneça. O último a sobrar deverá vetar alguém da Prova do Líder de quinta-feira (13/02). No entanto, esse participante vetado terá um Contragolpe e poderá vetar mais um participante, desde que não seja o vencedor da dinâmica.