BBB 25: Gabriel é eliminado com 48,81% dos votos no Paredão contra Aline e Vitória Strada

Gabriel deixou o BBB 25 na noite desta terça-feira (11/02) após enfrentar Aline e Vitória Strada no Paredão. O participante recebeu 48,81% dos votos e se despediu da casa após semanas de competição.

Dentro do reality, Gabriel teve uma trajetória marcada por embates no jogo. Desde o início, ele se destacou em dinâmicas e provas, conquistando, inclusive, a liderança ao lado do amigo Maike.

O paulista tem descendência japonesa. Antes de entrar no programa, Gabriel morava entre Praia Grande e a capital paulista e sempre foi ligado ao esporte. Foi justamente por causa dele que conheceu sua ex-dupla do BBB, durante os treinos de Natação no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Ele nadou dos 8 aos 26 anos, ganhou alguns campeonatos e treinou no Corinthians.