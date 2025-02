Resumo BBB 25 (11/02): veja o que rolou nas últimas horas na casa

A casa do BBB 25 ficou movimentada na madrugada desta terça-feira (11), após o quarto Sincerão. Os brothers, que precisaram escolher entre quem não vai ser lembrado, quem vai ser eliminado com rejeição e quem é saboneteiro, foram conversar com seus algozes no fim da dinâmica.

Vale lembrar que, a reclamação de Tadeu Schmidt também foi tema de conversa. O apresentador reclamou com o elenco em geral de forma dura durante o Sincerão: "Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui."

INVEJA

Deitados no Apê do Líder, João Gabriel, João Pedro, Maike e Gabriel usam o Espia BBB para assistir a outros cômodos da casa, eles param na câmera do Quarto Fantástico, onde Aline e Diogo Almeida estão deitados, trocando carícias.

"Vai dormir, rapaz. Vai ficar vendo os outros se pegar?", brinca Maike. "Ela também está apaixonada por ele", comenta João Pedro. Os brothers concordam, e João Gabriel complementa: "Eles dão um casalzão. Queria estar assim".

O comentário arranca risadas dos brothers, que o chamam de invejoso.

LENTO

Mateus e Diego Hypolito conversam na cozinha. "Hoje foi um dia muito difícil para tudo (...) Eu tenho várias burrices, não sei o que acontece com a minha cabeça", avalia Diego.

"Também acho que você foi burro, amigo", emenda Mateus.

Diego então afirma que não consegue "ter um pensamento rápido", mas reforça que não se acha uma "pessoa burra". "O que está acontecendo comigo mesmo? Hoje eu falei mal para caraca", opina.

DONA DA VERDADE

Diogo Almeida e Vilma conversam no quarto. O brother retoma o embate com Gracyanne Barbosa, que o apontou na dinâmica como o brother que será eliminado com rejeição.

O ator relembrou algumas falas da sister para ele: "Tem informações que a gente tem que segurar. Nem tudo a gente tem que falar. Como, por exemplo, a Gracyanne falando na piscina que se fosse lá fora ela ia me meter a porrada. Eu nunca agredi uma mulher, Deus me livre. Agora, ela voltou como a dona da verdade, falando de uma forma ríspida, prepotente, arrogante".

O brother afirma que Gracyanne quer que ele seja visto como "uma pessoa ruim, de má índole", e Vilma concorda com a análise do filho.

DESENTENDIMENTO

No Quarto Nordeste, Aline e Vinícius comentam sobre a conversa que tiveram com brothers e sisters na cozinha da casa, mas os amigos acabam discutindo.

"Querer dizer como eu tenho que agir diante de uma situação que está acontecendo comigo", comenta Aline. Vinícius pede para a sister analisar a situação e a policial militar concorda.

"É necessário separar as coisas, mas tem situações que podem colocar a pessoa em um buraco, que se ela não consegue se defender ou sair dali, ela acaba se afundando. E eu não sou essa pessoa", afirma.

Os dois continuam a conversa e sister pontua que todo mundo precisa ser cuidado.

"Mas você consegue entender inúmeras vezes quando eu tento explicar, você quer defender tanto, às vezes, um ponto de vista, um argumento, que você não deixa eu passar para você tentar te cuidar, tentar te abraçar e falar assim: 'Não é esse o caminho, tem esse e esse, não é só esse'. Mas tem momentos que você se coloca nessa posição", diz Vinícius.

"De ter que cuidar de tu", interrompe Aline. "Mas não precisa", rebate o brother. Aline discorda. "Também, mas eu também preciso cuidar de você e você não deixa, porque acha que sabe de tudo. Em alguns momentos, você sabe que sim", afirma Vinícius.

UM ANJO

Depois de tantos embates pós Sincerão, Diego Hypolito resolve desabafar com Guilherme. Abalado, o brother agradece a companhia do nordestino na casa.

“Eu não tô de brincadeira, você um anjo pra mim nessa casa”, diz.

Os dois se abraçam.