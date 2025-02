Quanto Aline ganhava como PM antes de entrar no BBB 25? Salário é considerado modesto

A sister Aline Patriarca tinha uma vida considerada comum antes de entrar no Big Brother Brasil 25, já que ela era soldado da Polícia Militar da Bahia e tinha um salário fixo. Por conta da entrada no BBB 25, ela foi exonerada do cargo no dia 18 de janeiro.

Aline está no paredão desta terça-feira (11/02) com Vitória Strada e Gabriel. Antes disso, ela ganhava um salário modesto na Bahia.

Quanto Aline ganhava como soldado da polícia?

Um soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) tem uma média salarial entre R$ 4 mil a R$ 6 mil mensais, segundo o site Glassdoor, que disponibiliza valores reais de diversos empregos do país.

Para saber o valor exato seria necessário saber o estágio e a quantidade de horas extras do funcionário, que segundo o site, o valor pode chegar até R$ 9 mil bruto com as promoções.

Exoneração de Aline da PMBA

Aline pediu para sair da PMBA antes mesmo de entrar no BBB 25, mas o pedido só foi analisado depois que a sister entrou no confinamento.

Depois que ela entrou na casa mais vigiada do Brasil, o pedido dela foi aceito e a saída foi formalizada.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web de Oliberal.com)