VÍDEO: Mãe da ex-BBB Kerline se surpreende ao descobrir que a filha é bissexual ao vivo

Kerline Cardoso, a primeira eliminada do BBB 21 passou por um momento inusitado durante a participação em uma live feita no programa do também ex-BBB Rodrigo Mussi. A cearense Corsina Leite, mãe da ex-BBB Kerline, participava da live com a filha e foi surpreendida ao descobrir ao vivo que a filha é bissexual. O momento da surpresa ocorreu logo após a ex-BBB Larissa Tomásia fazer uma pergunta para Kerline.

VEJA MAIS

"Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, eu sei que você é atiradora às vezes, quem do 'Big Brother 25', das mulheres da casa, você ficaria?", perguntou Larissa. A surpresa por parte da mãe de Kerline foi instantânea, tal qual a sua reprovação sobre a descoberta: "Eu não sabia que tu era (sic) bi. Desde quando dar selinho em amiga é bi, Larissa?", comentou a mãe de Kerline, que ficou sem jeito com a reação de Corsina.

Com a repercussão do vídeo, a ex-BBB brincou com a situação em suas redes sociais ao aparecer em uma foto com a mãe. Em seus stories, ela parecia se divertir ao dizer que a mãe tinha virado um “meme” em alguns perfis de fofoca. Corsina Leite respondeu dizendo: “Tu me mete (sic) em cada enrascada.”.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)