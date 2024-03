Kerline e Pocah, do BBB 21, selam paz no Lollapalooza 2024

Kerline e Pocah estão em paz após a "treta" recente nas redes sociais! As ex-BBB’s se reencontraram neste final de semana no Lollapalooza 2024, em São Paulo, após se afastarem desde a participação no BBB 21. "Bom te ver, agora você não pode falar que você nunca mais me viu. Você está maravilhosa. Te amo! A Ker foi da minha edição no Big Brother e saiu injustamente naquele Paredão, nunca concordei", disse Pocah. "Desejo tudo de bom para essa menina aqui", completou a influenciadora.

Antes de se verem, Kerline havia compartilhado um post na rede social, que fez em 2021, com uma foto ao lado da amiga de confinamento. “Algumas conexões são eternas", dizia a legenda. Na nova publicação, a ex-participante foi direta e acrescentou: "Nunca mais vi". O novo tweet viralizou e foi um dos assuntos que mais repercutiu no X, antigo Twitter.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)