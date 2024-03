Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, voltou a ser internado no último domingo, 24. Segundo nota, divulgada pela assessoria do grupo, o cantor foi hospitalizado novamente devido ao agravo da doença e está em estado grave. Confira o último comunicado postado nas redes sociais do cantor:

“Pedimos a todos os fãs e amigos que continue em orações pelo nosso cantor”, disse a assessoria, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

Anderson tinha recebido alta médica na última terça-feira, 19. O artista foi internado no final de fevereiro, após o Carnaval, para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e medicações para dores, causadas pelo câncer inguinal, tipo raro que afeta toda a região da virilha, diagnóstico que o cantor recebeu em 2022.