BBB 25: após eliminação, Edilberto e Raissa retomam rotina no circo e compartilham rotina na web

Edilberto e Raissa, pai e filha que participaram do BBB 25 como dupla, já retomaram a rotina fora do reality show. Eliminados no segundo Paredão, os dois voltaram para o circo, onde moram e se apresentam.

Nas redes sociais, os artistas circenses compartilharam registros mostrando o retorno à vida no picadeiro. Raissa publicou uma foto da lona do circo e uma selfie já caracterizada para sua apresentação. Edilberto, conhecido como Edy, gravou um vídeo nos Stories, na manhã desta terça-feira (11), comentando a volta.

"E aí, turma, olha onde eu tô. De volta para minha casa, para o lugar que acho mágico, que desperta sonhos, desperta sorrisos, tudo isso é aqui no circo", afirmou Edy.

Os ex-BBBs fazem parte do Circo Onix Espetacular, pertencente à família de Edy. O palhaço mora em um ônibus com a esposa e as três filhas, acompanhando a rotina itinerante da trupe. O circo costuma mudar de local a cada duas semanas, percorrendo o interior de Minas Gerais.