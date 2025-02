'BBB 25': Aline e Diogo trocam beijos e reatam romance

Diogo Almeida e Aline surpreenderam o público do Big Brother Brasil 25 ao trocarem beijos nesta terça-feira, 11. Essa é a primeira vez que os dois se beijam depois do atrito gerado com o terceiro paredão da edição.

Apesar desse ser o primeiro beijo após a briga, o ator e a policial militar já estavam em clima de romance, trocando abraços e carinhos, além de jogarem juntos.

O momento repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. "Não é para isso que eu estou votando no Gabriel, Aline. Pare de beijar feio", escreveu um. "Para a morte dos haters! Fala sério, são muito lindos juntos", contrariou outro. "Devia sair os dois juntos", opinou um terceiro.

VEJA MAIS

Entenda o que rolou entre Aline e Diogo

Ambos protagonizaram o primeiro beijo da edição. Entretanto, apesar do carinho trocado e da aproximação, o terceiro Paredão rendeu um embate entre a dupla.

Gracyanne e Giovanna, junto de Diogo e Vilma, foram os mais votados pela casa no dia 2. Como parte da formação da berlinda, tiveram que puxar outra dupla para a eliminação para disputar o Bate e Volta. Puxaram Aline e Vinícius.

Aline ficou chateada com a indicação e teve uma DR com o brother, por não ter sua permanência no jogo defendida por ele. Os participantes discutiram sobre o assunto na piscina.

No dia 3, Diogo foi um dos principais alvos do Sincerão, por causa de sua atitude com Aline. Criticado por Gracyanne, ele se defendeu. Outros embates entre a mãe de Diogo, Vilma, com Giovanna e Delma, causaram tensão na casa.