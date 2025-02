BBB 25: Mateus vence Prova do Anjo e escapa do Paredão

O arquiteto Mateus garantiu imunidade no BBB 25 ao vencer a Prova do Anjo realizada neste sábado (08/02). Com a vitória, ele se salvou da próxima formação de Paredão e também da ‘Mira do Líder’, garantindo mais uma semana na casa.

A disputa exigiu dos participantes agilidade e precisão em um circuito com três salas temáticas. Para avançar, os jogadores precisavam encontrar cartões corretos enquanto evitavam tocar nos lasers espalhados pelo percurso. Penalidades eram aplicadas em caso de erro.

Mateus completou a prova em 01:33.988, mas acumulou cinco penalidades, adicionando 50 segundos ao seu tempo final. Com 02:23.988 no total, ele conquistou o colar do Anjo e a imunidade.

Além do benefício no jogo, Mateus também poderá aproveitar o tradicional Almoço do Anjo, onde receberá mensagens de familiares.

Como parte de suas responsabilidades como Anjo, Mateus escolheu Eva para o Castigo do Monstro. A participante precisará se vestir como um cadeado e, sempre que a música do Monstro tocar, deverá ir até uma caixa trancada e buscar a chave correta para se libertar.