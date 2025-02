BBB 25: João Gabriel vence Prova do Líder e garante primeira liderança individual da edição

João Gabriel venceu a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (06/02), após desempatar 90 pontos com Guilherme. Com a vitória, além da liderança da semana, ele ganhou um prêmio de R$ 10 mil, um ano de levíssimo da Seara e terá a primeira Festa do Líder da edição, que contará com um show de Péricles.

A dinâmica da prova exigiu sorte e habilidade dos participantes. Os brothers precisaram arremessar dois sanduíches em um alvo, e o participante com a maior pontuação se consagrou vencedor. Esta é a primeira vez que João Gabriel assume a liderança individual no programa.

Entenda a dinâmica da semana

Nesta quinta-feira (06/02), ocorreu a Prova do Líder individual. Na sexta (07/02), o Líder colocará cinco pessoas 'Na Mira'. Já no sábado (08/02) ocorrerá a Prova do Anjo, que será autoimune. No domingo (09/02), os participantes votam para a formação de um Paredão triplo.

Na terça-feira (11/02), após a votação do público, será anunciado o sexto eliminado da temporada.