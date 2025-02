Diego Hypolito tem R$ 1 milhão em dívidas da Receita Federal; entenda

O ex-ginasta e participante do Big Brother Brasil 25, Diego Hypolito, enfrenta uma dívida financeira considerável com a Receita Federal, acumulando um valor que ultrapassa a marca de R$ 1 milhão. O motivo? Divergências na tributação de seus direitos de imagem, um problema comum entre atletas de alta performance.

A Receita Federal exige que o recolhimento desses impostos seja realizado por meio de uma pessoa jurídica, prática que gera discussões no mundo esportivo. A legislação permite que até 40% do salário de um atleta seja pago como direito de imagem, com uma alíquota de 15% para pessoas jurídicas e com os 27,5% para pessoas físicas.

Essa diferença na tributação é um dos principais pontos de conflito entre atletas e a Receita Federal, resultando em débitos significativos para muitos esportistas. Diego Hypolito não é o único a enfrentar essa situação, outros nomes como Gustavo Kuerten, Neymar e Cuca também já se viram em situações semelhantes.

No caso de Hypolito, o valor da dívida é alarmante, ultrapassando R$ 1 milhão. O ginasta possui cinco dívidas registradas em cartório, com valores que variam de R$ 443,21 a R$ 997.936,16. O processo segue em andamento na Justiça, onde o atleta busca a anulação dessas cobranças.