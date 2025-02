BBB 25: Jogo em duplas chega ao fim e brothers são pegos de surpresa; veja

Nesta quinta-feira (06), a casa mais vigiada do Brasil foi avisada que todos os participantes estão no “Tá Com Nada”, com exceção de Gracyanne Barbosa, que além disso está imune e no VIP. Entretanto, o RoBBB retornou para comunicar que o BBB 25 agora é individual, decretando o fim das duplas. "Atenção, todos! O jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas, agora é cada um por si", disse o RoBBB.

João Pedro disse que “Sabia que isso ia acontecer”. Já Diego Hypólito ficou em choque e de boca aberta depois de ouvir o anúncio. A ginasta Daniele Hypólito abraçou o irmão logo depois do anúncio. Alguns minutos depois, em uma conversa, Vinícius contou que havia sonhado com o fim das duplas na tarde da última quarta-feira (05). "Eu sonhei que na dinâmica da casa, na Eliminação, Tadeu ia dizer que só uma pessoa ia embora e ia começar a dinâmica individual. Só que eu ainda falei assim: 'Gui, só que não vai ser do nada a separação da dupla. Tadeu deve aparecer e fazer alguma dinâmica para separar. Aí vem o outro: a partir de agora é cada um por si.”, disse o brother.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)