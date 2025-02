Resumo BBB 25 (06/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Nos primeiros minutos desta quinta-feira (5), os participantes do BBB 25 curtiram o after do Show de Quarta, mas também discutiram sobre o Pegar ou Guardar e a nova divisão dos quatos.

Após o show de Chitãozinho, Xororó, Junior e Sandy, os brothers repercutiram os últimos acontecimentos da casa.

SOZINHA, MAS ANIMADA

Depois de ser barrada do último Show de Quarta, Gracyanne não apriveitou de pertinho as últimas atrações do BBB, porém isso não desanimou a sister. Durante o after, a musa assistiu tudo pela sua televisão exclusiva e entregou passinho.

Gracyanne Barbosa rebolou a raba sozinha!

NA BRONCA

De pijama, Aline vai até o Vinícius, que ainda estava na pista de dança, para conversar sobre a organização dos quartos: "Ela não se contentou enquanto insistiu que ia dormir onde ela já queria desde o início (...) A partir do momento que eu falei que tinha preferência em dormir lá em cima, qual seria o problema?".

"Já tinha reparado que a Eva é sempre mais tranquila para as coisas, ela que fica pesando", dispara.

Mais cedo, João Pedro reclamou de precisar ceder sua cama: "Aline e Vinícius, aqui, não", afirmou.

ANÁLISE

Maike conversa sobre jogo com Renata e Eva. Durante o papo, o brother cita o nome de Diego Hypolito. Ele acredita que o irmão de Daniele Hypolito está fortalecido no jogo, e ainda declara que o ex-atleta não é inocente.

"Diego, se você fizer uma análise, ele está forte lá fora. Já são dois Paredões que ele volta", analisa Maike. "Mas é porque quanto mais você é colocado em situações assim, mais você aparece", observa Eva. O representante comercial diz à sister que pensa da mesma forma.

BOM DE DANÇA

Depois de ficar conhecido sobre os seus giros, Diego Hypolito mostrou mais passos de dança no BBB 25. Enquanto ouve uma sequência de funks antigos, o ginasta mostrou mais talento na pista.

O brother chama a atenção dos colegas de confinamento ao repetir um passo do break dance, onde ele gira o corpo o chão de ponta-cabeça.

SEM BEIJOS, MAS COM INVESTIDAS

A relação de Aline e Diogo Almeida segue abalada após o paredão. Mesmo assim, eles ficaram próximos dirante a festa. Os brothers dançaram juntos em alguns momentos, mas nada intenso rolou. Apesar disso, Aline se esquivou em uma tentativa de beijo.

Já Maike esqueceu Giovanna. O brother investiu em Renata e provocou a sister. "E nós?", perguntou o nadador que recebeu um "sai daí, bicha" em resposta.