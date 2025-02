BBB 25: Gracyanne Barbosa retorna para a casa; João Pedro se mexe e coloca brothers no 'Tá com Nada'

Gracyanne Barbosa surpreendeu a todos ao retornar à casa do BBB 25 nesta quinta-feira (6). A musa fitness estava escondida no quarto secreto, desde a eliminação da irmã, Giovanna Jacobina, na última terça-feira (4).

O retorno de Gracyanne para a casa aconteceu durante uma dinâmica inédita na história da versão brasileira do programa. Os participantes foram informados sobre a ação “Freezer” e receberam a ordem de ficarem completamente imóveis, sob o risco de severas punições caso descumprissem a regra. A produção alertou: "Atenção, todos devem ficar congelados e, se alguém se mexer, todos estarão no "Tá com Nada".

[instagram:DFvFyNEOZXO]

No reencontro, Aline, Diego, Thamiris e Daniele foram encontrados paralisados no gramado. Camilla e Matheus não resistiram e se moveram. João Pedro infringiu a regra ao abraçar Gracyanne. Com isso, todos os participantes, exceto Gracyanne, foram punidos com o "Tá com Nada", enquanto ela garantiu imunidade e o VIP.

Enquanto esteve no Quarto Secreto, a sister acompanhou as estratégias e conversas dos outros participantes. Lá, ela também aproveitou regalias como acesso às câmeras da casa, cama, banheiro exclusivo e alimentos, incluindo muitos ovos. Antes de retornar ao confinamento, Gracyanne afirmou que voltaria "muito mais jogadora".