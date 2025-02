BBB 25: Gracyanne Barbosa assiste quem votou nela e na irmã e diz que vai 'jogar muito'

Nesta terça-feira (04) Giovanna foi escolhida para ser a primeira participante a ser eliminada em uma nova dinâmica de Eliminação Individual do Big Brother Brasil 25. Entretanto, sua irmã Gracyanne Barbosa foi escolhida para permanecer no programa e foi encaminhada para o Quarto Secreto. Além de poder acompanhar todos os acontecimentos da casa, a musa fitness irá retornar para o jogo com imunidade e presença garantida no VIP.

Na tarde desta quarta-feira (05), a TV do Quarto Secreto ligou e chamou a atenção de Gracyanne Barbosa por conta da chamada “ATENÇÃO! Você vai assistir a um conteúdo exclusivo”. As imagens que passaram na TV foram sobre as conversas das duplas que votaram nela e na sua irmã na última formação do paredão. Uma das duplas foi Aline e Vinícius, que justificaram o voto nas irmãs dizendo que “estamos observando que tem pessoas que ainda não jogaram… como o Brasil também espera, a gente também quer ver as pessoas jogarem.” disse a policial militar. Gracyanne assistiu atentamente às falas da dupla e ao final disse “Pode ter certeza que eu vou jogar muito.”.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)